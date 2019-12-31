Появились характеристики смарт-часов Xiaomi Mi Watch Color

Вчера Xiaomi формально анонсировала новые смарт-часы Mi Watch Color, а сегодня инсайдер опубликовал фото коробки новинки. Благодаря этому есть возможность оценить и дизайн устройства, и характеристики – они приведены на обратной стороне коробки.

Особенности гаджета

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Часы имеют защиту от влаги (5ATM), так что плавать с ними можно. Поддерживается множество различных режимов тренировки, обеспечивается постоянный мониторинг пульса, имеется встроенный голосовой помощник и NFC, с помощью которого можно открывать двери, оплачивать покупки и проезд в транспорте. Отдельно отмечается об управлении систем умного дома.



Коробка новых смарт-часов от Xiaomi

Характеристики Mi Watch Color

Часы получили экран AMOLED диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселей, а также адаптер Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 420 мАч.



Характеристики на коробке часов

Также известно, что смарт-часы получили действительно хорошую автономность. На вчерашнем фото уровень заряда батареи часов составил 65%, что само по себе не говорит нам ни о чем. Однако, по словам топменеджеров Xiaomi Цюй Хена, до момента, когда было сделано фото, часы уже находился в использовании без зарядки целую неделю.

Конечно, он не уточнил сценарий использования, однако уже сейчас можно предположить, что умные часы Xiaomi Watch Color смогут работать до двух недель без подзарядки.

Цена и дата выпуска

Несмотря на то, что компания объявила о скором выпуске часов Xiaomi Watch Color, она еще не раскрыла подробностей, связанных с их характеристиками, вариантами памяти и ценами. Однако, Xiaomi подтвердила, что умные часы будут доступны для покупки в Китае с 3 января.

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