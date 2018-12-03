Появились новые данные об операционной системе Huawei

Китайская компания Huawei уже работает над созданием собственной операционной системы. По замыслу она должна заменить Android.

Эту информацию подтвердил вице-президент подразделения мобильных устройств Huawei Брюс Ли в китайской соцсети Weibo, сообщает GizmoChina.

В комментариях Ли добавил, что операционная система находится "на стадии разработки".

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По слухам, новая операционная система может получить название Kirin OS, как и процессоры, лежащие в основе фирменных смартфонов производителя. Считается, что программная платформа, о которой идет речь, будет построена на базе Linux.

Новую операционную систему от Huawei должны представить летом этого года.

Напомним, ранее директор компании Huawei Лао Ло заявил, что компания может выпустить собственного конкурента операционной системе Android. По его словам, фирменная платформа не будет ограничиваться поддержкой только мобильных устройств.

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