Появились новые детали о фильме по мотивам культовой игры Minecraft

Фильм по мотивам популярной кубической игры Minecraft получил нового режиссера. Им стал Питер Соллет, ранее работавший над сериалом "Путь" (The Way) для Hulu и фильмами "Все, что у меня есть" (Freeheld) и "Будь моим парнем на 5 минут" (Nick and Norah's Infinite Playlist).

Впрочем, сам факт появления нового режиссера в киноадаптации Minecraft, которая может никогда не добраться до кинотеатров, не так интересен, как краткое описание сюжета будущей картины. Согласно информации Variety, фильм Minecraft расскажет историю девочки-подростка и ее невероятной команды искателей приключений. Вместе они должны спасти свой красивый блочный Игровой мир после того, как злобный Дракон Краи отправится в разрушительный полет. Эта короткая завязка будущей истории, похоже, предоставлена ​​авторами Аароном и Адамом Нет, которые были привлечены к написанию сценария фильма. Ранее над сюжетом работали Роб Макелхенни с Джейсоном Фуксом – последний отметился созданием историй "Чудо-женщины" и "Ледникового периода 4: Континентальный дрейф".

Питер Соллет стал новым режиссером ленты по мотивам игры Minecraft Warner Bros. и Mojang работают над фильмом Minecraft в том или ином виде с начала 2014 года. Первая попытка была связана с режиссером Шоном Леви ( "Ночь в музее", "Очень странные дела"), который предложил создать приключения в стиле "Балбесов" в мире Minecraft. Господин Макелхенни присоединился к проекту в 2015 году с запланированным выходом картины в 2019 году, но затем покинул проект. Стив Карелл упоминался как один из актеров киноадаптации, которая, видимо, застряла в производственном аду. Однако, студия рассматривает Minecraft как бренд с мировой известностью, который имеет все шансы стать большой серией фильмов. К слову, для Питера Соллетт это самый большой кинопроект.

