Появились новые детали относительно смартфонов Samsung Galaxy Note 10

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Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9 / Android Central

Официальная премьера флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 уже позади, а следующая долгожданная линейка компании – Galaxy Note 10. Последние слухи указывают на то, компания анонсирует новый смартфон в рамках сложившейся за последние годы хронологической традиции бренда.

Когда представят Samsung Galaxy Note 10? Как сообщает The Investor, начало массового производства Samsung Galaxy Note 10 запланировано на начало августа 2019 года. Это означает, что, в зависимости от региона, в продажу Note 10 поступит в конце августа или в начале сентября.

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Характеристики Samsung Galaxy Note 10. Что касается характеристик будущей новинки, то они пока продолжают опираться на слухи и информационные утечки из различных источников.

Ожидается, что, как и Galaxy S10 +, аппарат получит двойную фронтальную камеру, "врезанную" в дисплей. Но, в отличие от премиальной S-серии, тыльная камера будет не тройной, а будет четыре модуля.

Другие особенности Samsung Galaxy Note 10. Еще одной особенностью Samsung Galaxy Note 10, согласно предварительной информации, станет дизайн без физических кнопок, они будут заменены на сенсорные аналоги, расположенные на дисплее или на торцах телефона. Частично их функции могут выполняться голосовыми командами.

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Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
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