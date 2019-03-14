Появились новые подробности о 10-ядерных процессорах Intel Comet Lake-S

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Intel Comet Lake-S: детали о 10-ядерном процессоре
Intel Comet Lake-S: детали о 10-ядерном процессоре / unsplash

Первые слухи о намерениях Intel увеличить число ядер в процессорах для массовой настольной платформы появились еще в 2018 году. По предварительной информации, флагманом линейки Comet Lake-S станет 10-ядерный CPU, а теперь это подтвердили драйверы для Linux.

Основные характеристики. Как сообщает Overclockers, процессоры Intel Comet Lake-S все еще используют микроархитектуру Skylake, включая интегрированное видеоядро GT2 поколения Gen9, знакомое из актуальных чипов.

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Для производства новинок будет использоваться улучшенный 14-нанометровый техпроцесс. В то же время перспективная архитектура Sunny Cove появится в настольном сегменте как минимум через одно поколение CPU.

Будут ли чипы Comet Lake-S поддерживаться нынешними платами на чипсетах 300 серии, или же Intel выпустит к ним новые наборы логики. Отметим, что мобильные решения Ice Lake-U перекочуют на новую микроархитектуру и 10-нанометровый техпроцесс уже в этом году.


Упоминание о Comet Lake-S обнаружили в коде Linux

Соперничество с AMD. Как считают журналисты из ComputerBase, очередное увеличение числа ядер в массовых CPU Intel вызвано угрозой со стороны AMD.

Этим летом "красные" выпустят центральные процессоры Ryzen 3000 серии на базе 7-нанометровой архитектуры Zen 2. В них AMD применила так называемый "чиплетный дизайн", который позволяет вместить в конструктиве AM4 до 12-16 ядер.

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Теги: Техно Процессоры Intel AMD Гаджеты
Источник: 24 Канал
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