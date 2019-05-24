Появились новые подробности о долгожданной игре Dead Island 2 от создателей Metro: Exodus

С момента анонса игры Dead Island 2 прошло более пяти лет, однако с разработкой проекта что-то пошло не так. Сиквел переходил из рук в руки разных компаний и наконец в сети появились детали, под чьим все таки руководством выйдет многострадальная игра.

Что известно о разработке игры? Как сообщает Gamespot, польская компания Techland, создавшая первую часть Dead Island, отказалась от сиквела в пользу Dying Light. Тогда издатель Deep Silver передал дело в руки компании Yager Development, но через три года отстранил ее от работы над игрой.

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В 2016 году стало известно, что многострадальный проект достался студии Sumo Digital, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.

Свежая информация всплыла в финансовом отчете корпорации THQ Nordic, которая купила в конце прошлого года издательство Deep Silver и, следовательно, все принадлежащие ему проекты. В числе активных разработок среди прочих значится Dead Island 2. Никаких других подробностей об этой игре пока неизвестно.



Deep Silver работает над разработкой игры Dead Island 2

Другие проекты студии. Однако в отчете содержится и другая, не менее интересная информация: сейчас под крылом THQ Nordic ведется разработка 80 проектов, 32 из которых уже анонсированы, а 48 до сих пор держатся под грифом "совершенно секретно".

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