Появились новые подробности о миссии, направляющейся к Меркурию

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Появились новые подробности о миссии, направляющейся к Меркурию
Появились новые подробности о миссии, направляющейся к Меркурию / Фото из открытых источников

Миссия BepiColombo успешно завершила тестирование научных приборов. Зонды направили к Меркурию еще в октябре 2019 года, однако до цели они доберутся лишь в 2025 году. Сейчас аппарат около 1,5 года будет облетать Землю.

Об этом сообщает "Популярная механика".

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20 октября с космодрома Куру стартовала ракета-носитель "Ариан-5", несущая аппараты BepiColombo. Аппараты миссии оснащены 16 научными приборами.

В понедельник, 3 декабря, были завершены тестовые включения приборов PHEBUS и MSASI. PHEBUS – это ультрафиолетовый спектрометр, установленный на Mercury Planetary Orbiter и предназначенный для исследования состава и динамики меркурианской экзосферы, очень разреженной газовой оболочки планеты. MSASI – прибор, который нужен для получения информации о распределении атомов натрия в экзосфере Меркурия, их температуры и источника.

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За доставку зондов к Меркурию отвечает модуль с четырьмя ионными двигателями. Согласно планам проекта, к цели аппараты прибудут только в конце 2025 года; после этого зонды выйдут на разные орбиты вокруг Меркурия и будут изучать планету как минимум в течение года.

Что известно о миссии BepiColombo?
BepiColombo – это миссия, разработанная Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований. Миссия включает два зонда – европейский аппарат Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японский аппарат Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Миссия осуществит всестороннее исследование Меркурия: магнитное поле, магнитосферу, структуру и поверхность.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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