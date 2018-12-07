Появились первые данные про бюджетный смартфон Huawei P Smart (2019)
Смартфон Huawei P Smart (2019) станет одним из самых доступных смартфонов первой половины 2019 года. Это подтвердили и результаты тестирования новинки в Geekbench, которые недавно появились в сети.
Об этом сообщает 4PDA.
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Huawei P Smart (2019) проходит в базе данных бенчмарка под кодовым названием Huawei POT-LX1. Он работает под управлением Android Pie и оснащен 3 ГБ оперативной памяти. Точная модель процессора не указана, однако чипсет, вероятно, имеет восемь ядер и работает с частотой 1,7 ГГц.
Результаты тестов Huawei P Smart (2019)
Huawei POT-LX1 набрал 1517 и 5535 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Пока точная дата релиза и стоимость P Smart (2019) не раскрывается.
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