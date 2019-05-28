Появились первые детали о новой игре Call of Duty: Modern Warfare

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Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare / Фото из свободных источников

Известный инсайдер игровой индустрии, а по совместительству журналист издания Kotaku Джейсон Шрайер, сообщил, что в этом году Activision представит игру Call of Duty: Modern Warfare. Это будет "мягкий перезапуск" культового шутера о современной войне.

Шрайер славится своими точными прогнозами, так что этой информации можно доверять.

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Особенности новой игры. "Мягкий перезапуск" означает, что игра получит новую историю, но сохранит все характерные черты оригинала. Шрайер отмечает, что обновленная Modern Warfare станет более мрачной и суровой, а также покажет геймерам много тяжелых эмоциональных сцен вроде одиозной миссии No Russian из MW2.

Шутки от журналиста. Кроме того, журналист Kotaku иронизирует над названием: четвертая часть серии Call of Duty в свое время получила подзаголовок Modern Warfare, а четвертая часть Modern Warfare называется просто Call of Duty. Без порядкового номера. Современная игровая индустрия порой бывает странной.

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Теги: Техно Игры
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