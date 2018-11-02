Появились рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S10

Известный дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал рендеры будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Эти рендеры он создал на основе слухов и утечек.

Так, Galaxy S10 может получить каплю на переднем экране, где будет размещена фронтальная камера. Также, ранее была информация, что смартфон будет представлен в трех версиях, похожих iPhone Xr, iPhone Xs или iPhone Xs Max.

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Младшая версия Galaxy S10 Lite будет конкурировать с iPhone Xr. Эта модель получит 5,8-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Стандартная версия Galaxy S10 призвана стать конкурентом новых флагманов от Apple. Он получит 5,8-дюймовый дисплей со скругленными кромками, сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в экран и получит 5G-модем.



Samsung Galaxy S10 будет конкурировать с флагманами от Apple

Топовая версия Galaxy S10 Plus будет иметь 6,4-дюймовый дисплей со скругленными кромками, с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев и 5G-модемом.

Samsung Galaxy S10 могут представить 24 февраля, во время выставки MWC 2019 Барселоне.

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