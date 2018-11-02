Появились рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S10

65 Читати новину українською
Рендеры смартфона Samsung Galaxy S10.
Рендеры смартфона Samsung Galaxy S10. / Фото из открытых источников

Известный дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал рендеры будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Эти рендеры он создал на основе слухов и утечек.

Так, Galaxy S10 может получить каплю на переднем экране, где будет размещена фронтальная камера. Также, ранее была информация, что смартфон будет представлен в трех версиях, похожих iPhone Xr, iPhone Xs или iPhone Xs Max.

Читайте также: Выглядит невероятно: китайский производитель представил первый в мире гибкий смартфон FlexPai

Младшая версия Galaxy S10 Lite будет конкурировать с iPhone Xr. Эта модель получит 5,8-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Стандартная версия Galaxy S10 призвана стать конкурентом новых флагманов от Apple. Он получит 5,8-дюймовый дисплей со скругленными кромками, сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в экран и получит 5G-модем.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 будет конкурировать с флагманами от Apple

Топовая версия Galaxy S10 Plus будет иметь 6,4-дюймовый дисплей со скругленными кромками, с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев и 5G-модемом.

Samsung Galaxy S10 могут представить 24 февраля, во время выставки MWC 2019 Барселоне.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
1 ноября 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
Артем Овдієнко 244
Почему упала российская ракета "Союз"
31 октября 12:04 Почему упала российская ракета "Союз"
688
Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
30 октября 16:03 Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
745
Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
29 октября 18:09 Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
477
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
29 октября 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
144
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 792
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук