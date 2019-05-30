Появились слухи о новой операционной системе от Microsoft: что о ней известно

Компания Microsoft намекнула, что работает над созданием новой операционной системы. Она должна быть оптимизирована под различные форм-факторы устройств.

Об этом пишет TechCrunch, ссылаясь на пост вице-президента по продажам Microsoft Ника Паркера.

Читайте также: iOS 13: известно о новой операционной системе от Apple

Он пишет о выставке Computex, но информации о Windows там нет. Зато есть намеки на новую операционную систему. Возможно, она будет совместима с новым смартфоном, который выпустят под брендом Surface.

Детали. Новая операционная система может получить "тихую" систему обновлений, то есть при апдейте уже не нужно будет перезагружать девайс. Приложения и система должны быть упакованы в защищенную "песочницу", что поможет предотвратить кибератаки.

Кроме того, новая операционка будет адаптирована для работы с технологией 5G. Также будут работать различные методы введения: стилусы, сенсорные экраны, управление движениями глаз и тому подобное. Вероятно, ее будут использовать для работы с мобильными устройствами и гибкими смартфонами и ноутбуками с двумя экранами.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно