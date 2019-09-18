Появилось цветное фото первой межзвездной кометы

59 Читати новину українською
Обсерватория Gemini
Обсерватория Gemini / aura-astronomy.org

Астрономы обсерватории Gemini получили цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov). Это фото было сделано в ночь с 9 на 10 сентября.

Как сказано на сайте обсерватории, но фото можно увидеть довольно длинный хвост кометы, который образовался в результате выброса вещества с ее поверхности. Кометы отличаются от других космических объектов именно наличием такого хвоста.

Интересно: Hubble сделал оригинальный снимок Сатурна

При этом C/2019 Q4 (Borisov) стала первым известным межзвездным объектом, у которого была замечена подобная структура.

Эта комета движется со скоростью 30 километров в секунду относительно Солнца и в январе сблизиться с ним на минимальное расстояние. В декабре этого года комета подойдет на минимальное расстояние к Земле.

З’явилось кольорове фото першої міжзоряної комети
Цветное фото первой межзвездной кометы

До появления этой кометы, единственным известным межзвездным телом был астероид Оумуамуа. Его обнаружили в Солнечной системе в октябре прошлого года. Небесное тело имеет необычную сигарообразную форму, а его длина – около 400 метров.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента
сегодня
2348
Теги: Техно Новости Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
17 сентября 08:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська 10014
7 полезных сервисов в Viber
16 сентября 09:07 7 полезных сервисов в Viber
1852
Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
15 сентября 22:04 Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
309
Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
14 сентября 22:02 Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
1335
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
14 сентября 18:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
159
Новости
Больше новостей
Залиште відгук