Появилось цветное фото первой межзвездной кометы

Астрономы обсерватории Gemini получили цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov). Это фото было сделано в ночь с 9 на 10 сентября.

Как сказано на сайте обсерватории, но фото можно увидеть довольно длинный хвост кометы, который образовался в результате выброса вещества с ее поверхности. Кометы отличаются от других космических объектов именно наличием такого хвоста.

Интересно: Hubble сделал оригинальный снимок Сатурна

При этом C/2019 Q4 (Borisov) стала первым известным межзвездным объектом, у которого была замечена подобная структура.

Эта комета движется со скоростью 30 километров в секунду относительно Солнца и в январе сблизиться с ним на минимальное расстояние. В декабре этого года комета подойдет на минимальное расстояние к Земле.



Цветное фото первой межзвездной кометы

До появления этой кометы, единственным известным межзвездным телом был астероид Оумуамуа. Его обнаружили в Солнечной системе в октябре прошлого года. Небесное тело имеет необычную сигарообразную форму, а его длина – около 400 метров.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно