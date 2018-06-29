Появилось первое фото премиум-смартфона Xiaomi Mi MIX 3

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Xiaomi Mi MIX 3
Xiaomi Mi MIX 3 / akket.com

29 июня появились первые снимки нового премиум-смартфона от Xiaomi -Mi MIX 3. По слухам, китайская компания представляет новинку в сентябре или октябре этого года.

Об этом сообщает akket.com.

Как стало также известно, просто из "коробки" на смартфоне будет установлена операционная система MIUI 10. Больше характеристик пока не сообщаются.

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Xiaomi Mi MIX 3

Так может выглядеть Xiaomi Mi MIX 3

Как известно, его предшественник, Mi MIX 2S, получил двойную камеру и работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 845. Он поступит в продажу уже в скором времени. Сейчас доступен предзаказ этой модели – он будет стоить 16 тысяч гривен.

Xiaomi Mi MIX 2

Так выглядит Xiaomi Mi MIX 2

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
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