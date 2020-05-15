Показали впечатляющую, прозрачную версию Redmi K30 Pro: "живые" фото смартфона

Перечень фирменных продуктов Redmi пополнила необычная модификация смартфона K30 Pro. Речь не об очередной инсайдерской утечке – существование версии с прозрачным корпусом подтвердил менеджер по продукции бренда, который опубликовал серию "живых" фотографий аппарата.

В своем твиттер-блоге представитель компании разместил снимки необычной версии флагманского гаджета с прозрачной задней крышкой.

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Особенности прозрачного Redmi K30 Pro

Благодаря такому решению можно разглядеть внутренние компоненты устройства, не разбирая его. Ранее Xiaomi выпускала аналогичные версии смартфонов Mi8, Mi9 и Mi10. Однако в Redmi отметили, что подобная модификация смартфона разрабатывалась исключительно для демонстрации и не поступит в продажу.

Фото Redmi K30 Pro Transparent Edition:

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Недорогой флагман Redmi K30 Pro

Особенностью Redmi K30 Pro стала внутренняя "начинка", известная как "сэндвич" – плотность комплектующих устройства составляет до 61 единицы на квадратный сантиметр, что стало рекордным показателем среди Android-устройств.

В базовой конфигурации аппарат оснащается 6,67-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 865 и четырьмя камерами с максимальным разрешением сенсора 64 Мп. Стартовая цена гаджета составляет 422 доллара.

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