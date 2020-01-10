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Покупки в Steam значительно уменьшились: детали

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Покупки в Steam значительно уменьшились / Фото из свободных источников

Прошлый год стал не очень приятным для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Эксперты отметили, что в 2019 году пользователи приобрели вдвое меньше игр, чем в 2018 году.

Свежие данные об успехах магазина Valve традиционно предоставил ресурс SteamSpy.

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Новые игры

В 2019 году в сервисе вышло 8 415 игр, только на 248 наименований больше, чем в прошлом году. Показатель подавляет, поскольку последние пять лет ежегодный прирост составлял около двух тысяч тайтлов. Такой большой разрыв – серьезный повод поволноваться.

Покупка игр

С распространением тоже не все в порядке. Общий показатель продаж и бесплатных активаций снизился почти в два раза: в 2018 году он составлял 242 миллиона приобретений, а в 2019 году упал до 127 миллионов. К слову, по сравнению с результатами за 2017 год, это и вовсе падение в три с половиной раза – два года назад статистика указывала на 440 миллионов активаций.


Статистика покупок в Steam с 2005 года

Таким образом, 2019 год стал для Steam худшим за последние 12 лет, с 2008 года, когда в магазине было продано 71,6 миллиона игр.

Неясно, как Valve будет выкручиваться из сложившейся ситуации.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Valve Steam Игры IT-бизнес
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