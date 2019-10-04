Полет космического корабля SpaceX Starship показали на видео

33 Читати новину українською
Полет космического корабля SpaceX Starship показали на видео
Полет космического корабля SpaceX Starship показали на видео / Universe Today

Вскоре после презентации звездолета Starship компания SpaceX опубликовала видео, на котором подробно показала как аппарат выведут на земную орбиту. Ролик демострирует, как будут осуществлять запуски, дозаправки и полеты космических кораблей, которые предназначены для колонизации Луны и Марса.

Опубликованный анимационный ролик демонстрирует, как будет происходить запуск звездолета, сообщает Business Insider.

Читайте также: Как звездолет Starship выглядит изнутри: Илон Маск показал захватывающее видео

Полёт. Многоразовая ракета-носитель Super Heavy с 37 двигателями Raptor выведет Starship на суборбитальную высоту и затем вернется на Землю. Для дозаправки космического корабля, который "дотянется" до орбиты с помощью шести собственных ракетных установок, будет использоваться его вторая модификация, переоборудованная в танкер.

По словам разработчиков, итогового запаса топлива будет достаточно для пилотируемого полета на Луну, а в перспективе – на Марс.

Полёт корабля Starship – смотрите видео

Возвращение корабля. Хотя анимация этого не показывает, пустой космический корабль вероятно будет самостоятельно возвращаться на Землю, полагаясь на термостойкую обшивку. Затем он приземлится возле ракеты-носителя, пройдет предстартовый осмотр и подготовится к следующему рейсу на орбиту.

По данным компании, следующие запуски космических кораблей будут осуществляться со стартовой площадки на юго-востоке Техаса.

Дата первого запуска. Заметим, основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что выход нового звездолета на орбиту запланирован на первую половину 2020 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
сегодня
2460
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно SpaceX Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
2 октября 13:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 93
Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
1 октября 13:03 Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
886
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
29 сентября 22:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
1216
"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
29 сентября 18:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
Женя Котик 484
21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
27 сентября 20:09 21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
751
Новости
Больше новостей
Залиште відгук