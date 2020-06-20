Компания Xiaomi выпустила оригинальный аксессуар, который многим пригодится. Это компактный дозатор горячей воды Xiaomi Morfun. Его можно разместить прямо на бутылке с водой.

Продукт по традиции представили на фирменном площадке коллективного финансирования Xiaomi, передает Gizmochina.

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Что еще интересного

Xiaomi Morfun получил компактные размеры – 117 x 62 x 190 мм, поэтому его удобно брать его с собой в путешествия.

Чтобы получить кипяток нужно разместить бутылку с водой в Xiaomi Morfun и через 4 секунды после нажатия кнопки, устройство выдает горячую воду.

Как рассказали в компании, для этого они применили уникальную фирменную технологию.

Xiaomi Morfun можно брать в путешествие / gizmochina.com

На нижней части дозатора расположен экран, на котором отображается температура воды. Выбрать можно между вариантами нагрева 45, 60, 85 и 100 градусов Цельсия. За один раз дозатор способен выдать 120, 250, 360 или 500 мл жидкости.

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Этот дозатор горячей воды Xiaomi Mofan оборудован специальной горловиной для стандартной пластиковой бутылки.

Цена

Сейчас продукт можно заказать за 28 долларов (750 гривен). После старта продаж дозатор получит более высокую цену.