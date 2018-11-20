Полезные функции, которые есть только в Android

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Полезные функции, которые есть только в Android
Полезные функции, которые есть только в Android / Фото из свободных источников

У операционной системы Android немало функций. В частности "зеленый робот" предлагает пользователям возможности, которые еще пока не успели перенять конкуренты. Именно о них и пойдет речь.

Авторы из Android Police подготовили интересную подборку, чем именно может удивить операционная система от Google, собрав все функции, о которых, возможно, кто-то забыл.

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Ярлыки приложений

Так, в Android можно создать ярлык для быстрого перехода к определенному окну приложения. Например, если вы открываете Google Play в основном для перехода к меню установленных приложений, можно создать ярлык, который будет сразу же открывать нужное окно.

Створення ярликів на Android-смартфонах
Сосдание ярлыков на Android-смартфонах

Подключение по USB

К Android-смартфону с помощью OTG-кабеля можно подключать флеш-карты, клавиатуру, мышь и другие устройства.

Підключення інших пристроїв через USB Підключення інших пристроїв через USB Підключення інших пристроїв через USB
Подключение других устройств через USB

Night Light

Назвать этот режим аналогом Night Shift сложно, так как экран адаптируется не автоматически, а с учетом времени суток. Данный режим убирает синий свет дисплея, ослабляя нагрузку на глаза в темное время суток.

​Нічний режим на Android ​Нічний режим на Android ​Нічний режим на Android
Ночной режим на Android

Блокировка в приложении

Функция позволяет использовать блокировки, чтобы запретить переключаться между приложениями.

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Очистка кэша

В отличие от iOS, в Android легко можно очистить кэш с помощью программы Files от Google.

Очищення кешу на Android  Очищення кешу на Android  Очищення кешу на Android
Очистка кеша на Android

Возможность полного отключения Wi-Fi и Bluetooth

В iOS полностью можно отключить беспроводные сети только через настройки. В случае с Android это делается с помощью быстрых настроек в два клика.

Анимации

В настройках разработчиков можно ускорить анимации системы. Такой свободы владельцам смартфонов Apple никто не даст.

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Теги: Техно Google Android Интернет
Источник: Техно
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