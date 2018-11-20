Полезные функции, которые есть только в Android

У операционной системы Android немало функций. В частности "зеленый робот" предлагает пользователям возможности, которые еще пока не успели перенять конкуренты. Именно о них и пойдет речь.

Авторы из Android Police подготовили интересную подборку, чем именно может удивить операционная система от Google, собрав все функции, о которых, возможно, кто-то забыл.

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Ярлыки приложений

Так, в Android можно создать ярлык для быстрого перехода к определенному окну приложения. Например, если вы открываете Google Play в основном для перехода к меню установленных приложений, можно создать ярлык, который будет сразу же открывать нужное окно.



Сосдание ярлыков на Android-смартфонах

Подключение по USB

К Android-смартфону с помощью OTG-кабеля можно подключать флеш-карты, клавиатуру, мышь и другие устройства.



Подключение других устройств через USB

Night Light

Назвать этот режим аналогом Night Shift сложно, так как экран адаптируется не автоматически, а с учетом времени суток. Данный режим убирает синий свет дисплея, ослабляя нагрузку на глаза в темное время суток.



Ночной режим на Android

Блокировка в приложении

Функция позволяет использовать блокировки, чтобы запретить переключаться между приложениями.

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Очистка кэша

В отличие от iOS, в Android легко можно очистить кэш с помощью программы Files от Google.



Очистка кеша на Android

Возможность полного отключения Wi-Fi и Bluetooth

В iOS полностью можно отключить беспроводные сети только через настройки. В случае с Android это делается с помощью быстрых настроек в два клика.

Анимации

В настройках разработчиков можно ускорить анимации системы. Такой свободы владельцам смартфонов Apple никто не даст.

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