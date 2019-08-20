ТОП-3 полезных гаджетов для школьников

Скоро начнется новый учебный год и у родителей может возникнуть вопрос, какие же гаджеты выбрать своему ребенку в школу и нужны ли они вообще. Техно 24 подготовил подборку полезных вещей, которые точно не будут лишними в школе.

"Умные" часы для ребенка

Читайте также: Ноутбук для студента: актуальные советы по выбору

Смартфоны уже давно являются неотъемлемой частью нашей жизни. Однако они не только способны приносить пользу, но и сильно отвлекают от повседневных дел. Часто родители волнуются за то, как же умное устройство повлияет на успеваемость чада, однако хотят постоянно поддерживать связь с ребенком. В таких случаях на помощь могут прийти смарт-часы для детей, которые имеют функцию звонков и трекинга местоположения владельца (отметим, что такое решение подойдет, скорее, для детей начальных классов и их родителей).

Owly Smart Baby Watch Q50

Смарт-часы Smart Baby Watch Q50 имеют в своем распоряжении функции телефона: в любой момент ваш ребенок сможет вам позвонить, нажав кнопку "1" или "2". Кроме того, маленький владелец такого гаджета может воспользоваться телефонной книгой, в которую обычно можно внести до 10 номеров.



Owly Smart Baby Watch Q50

Устройство также имеет встроенный GPS-модем, который поможет определить актуальное местопребывание ребенка. Также с помощью приложения SeTracker, можно отслеживать движение ребенка на собственном мобильном устройстве.

Smart Baby Watch Q50 имеет на своем корпусе отдельно выделенную кнопку SOS. При нажатии на нее гаджет отправит тревожное сообщение на три запрограммированных телефонных номера. Детские часы имеют также функцию звукового мониторинга.



Smart Baby Watch Q50 отслеживает местоположение вашего ребенка

"Умные" часы позволяют родителям определить гео-зоны, за которые детям не стоит выходить. И когда ваш ребенок покинет обозначенные границы вы получите об этом сообщение. Кроме того, при потере контакта с рукой ребенка Smart Baby Watch Q50 сразу отправит на телефон тревожное сообщение.

Читайте также: Xiaomi представила удобную и стильную Bluetooth-колонку по доступной цене

Среди особенностей смарт-часов можно выделить функции фитнес-трекера. Он, как и полноценные браслеты, отслеживает количество шагов, количество сожженных калорий и даже имеет функцию мониторинга сна ребенка. На экране также доступна информация по уровню заряда и привычные дата и время.

Smart Baby Watch Q50 можно приобрести в 6 цветах: белом, черном, синем, голубом, зленом и розовом. А стоит гаджет около 600 гривен.

Обзор Smart Baby Watch Q50 – смотрите видео

Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C

Детские часы Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C, которые как и предыдущие, могут не только показывать время, но и использоваться вместо телефона. Устройство оснащено экраном PMOLED и выполнено в корпусе из силикона. Ремешок и сам корпус можно приобрести в голубом и оранжевом цветах. Стоит отметить, что гаджет довольно легкий, ведь весит всего 37,8 грамма.



Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C

Главной особенностью Mi Bunny Children является наличие слота для nano SIM. Поэтому часы можно использовать не только для наблюдений за временем, но и как телефон. С помощью часов ваш ребенок сможет позвонить на один из десяти номеров, которые записаны в память устройства.



Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C имеет слот для nano SIM

Также часы предоставляют возможность отправить сигнал об опасности, это можно сделать зажав одну из кнопок. Тогда родители получат координаты ребенка (ведь устройство также имеет в наличии GPS модуль) и 7 секунд аудиозаписи, что происходит вокруг ребенка. С целью безопасности можно указать, от каких номеров принимать входящие звонки. Mi Bunny Children поддерживает также Wi-Fi.

Сейчас объявленная цена Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C – 31 доллар (около 810 гривен).

Обзор Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C – смотрите видео

Фитнес-трекер для школьника

За последние несколько лет фитнес-трекеры приобрели широкую популярность среди пользователей. Разные производители представляют девайсы с разным набором функций и в разных ценовых сегментах. Трекеры позволяют отслеживать пульс, сердцебиение, количество шагов, продолжительность и качество сна. Кроме того, гаджет сигнализирует, когда пользователь слишком долго сидит неподвижно.

Такой девайс стоит довольно недорого, однако позволяет присоединиться к сообществу людей, которые заботятся о собственном здоровье. И с ним ваш малыш будет следить за собственным состоянием и вести активный образ жизни, если он сторонник проводить время за компьютером или планшетом.

Электронная книга

Электронная книга может понадобиться не только школьникам, ведь это чрезвычайно удобно, когда все ваши любимые авторы помещаются в одном устройстве. Но для начала стоит разобраться, как выбрать лучшую "электронку" для себя и своего ребенка.

Читайте также: Samsung вскоре представит новый гигантский планшет Galaxy View 2

Для начала стоит определиться с размером и типом экрана. Отметим, что размер экрана электронной книги может быть разнообразным (от 5 дюймов до 11,5 дюймов) и когда в первом случае вы получаете устройство размером со смартфон, то во втором вам придется держать в руках книжку размером почти как лист. А впрочем, размер дисплея зависит лишь от предпочтений пользователя.



Электронная книга Sony Reader PRS-505 (дисплей 6 дюймов)

Еще одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание при выборе электронной книги – тип дисплея. Он бывает только двух вариантов: E Ink (так называемая электронная бумага) и жидкокристаллический (LCD, TFT, который используют для смартфонов, планшетов и ноутбуков). Конечно, E Ink намного лучше для глаз, ведь практически не оказывает на них никакого влияния и выглядит как обычный лист печатной книги.



Skiff Reader (11,5 дюймов)

Также, при выборе электронной книги обратите внимание на управление, устройство имеет поддержку сенсорного управления. Однако этот пункт лишь вопрос вашего личного удобства. Кроме того, обратите внимание на емкость аккумулятора и объем встроенного хранилища. Отметим, что книги с E Ink дисплеем значительно более энергоэффективные и не требующие батареи на 2 000 миллиампер часов для оптимальной работы.

PocketBook 626 Touch Lux 3

Устройство получило 6-дюймовый экран, который выполнен по технологии E Ink Carta и имеет разрешение 1280 х 720 пикселей и подсветку. Плотность пикселей составляет 212 DPI. Шрифт насыщенный, черный, четкий, а подкладка не отдает желтизной. Покрытие сенсорное, поэтому можно работать пальцами, или же, если неудобно листать, например, в общественном транспорте, можно воспользоваться механическими клавишами. Сенсорная чувствительность на высоком уровне.



PocketBook 626 Touch Lux 3

Электронная книга получила процессор, работающий на тактовой частоте 1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 256 ГБ, а внутреннего хранилища, как обычно, выделено 4 ГБ, из которых доступно около 3 ГБ. Также есть слот для карты памяти, что позволяет расширить внутреннюю память до 32 ГБ.



PocketBook 626 Touch Lux 3 имеет сенсорное покрытие дисплея

Для подключения к интернету и скачивания книг, легкого браузинга и работы с DropBox есть модуль Wi-Fi 802.11 b / g / n. Для зарядки и подключения к ПК предоставлен разъем microUSB.

Купить PocketBook 626 Touch Lux 3 можно за 3 900 гривен.

Amazon Kindle Oasis

Amazon Kindle Oasis получила E Ink дисплей (Carta) с диагональю 7 дюймов и разрешением 1680 × 1264 пикселей (что дает плотность пикселей в 300 DPI). При соотношении сторон 4: 3 увеличение диагонали на 1 дюйм дает почти 30% прироста площади экрана, и надо сказать, это очень сильно заметно, особенно при прямом сравнении с предыдущими ридерами компании – начинает казаться, что у них диагональ на самом деле не больше 5 дюймов.

Читайте также: Google представит новый гаджет до конца этого года

В Kindle Oasis 2017 используется процессор NXP i.MX7D (два ядра Cortex-A7), работающий на частоте 1 ГГц. Кроме того, новинка получила 512 МБ оперативной памяти. Обычная версия электронной книги оснащается модулем Wi-Fi 802.11 n, более продвинутая дополненная 3G-модулем с бесплатным дата-трафиком.



Amazon Kindle Oasis

Что касается внутреннего хранилища, здесь Amazon предлагает два варианта: с 8 и 32 ГБ внутренней памяти. Большой объем может быть полезен, если владелец ридера также слушает аудиокниги – новый "оазис" получил поддержку сервиса дистрибуции Audible (также принадлежит Amazon) – причем, если пользователь владеет как аудио-версией книги, так и "печатной", он может переключаться между ними "на лету" (то есть, например, можно читать с экрана в транспорте, выйти из него на улицу и продолжить слушать в наушниках с того места, на котором вы остановились).



Amazon Kindle Oasis позволяет прослушивать аудиокниги

Правда, у ридера нет ни разъема для подключения наушников, ни спикеров, так что слушать аудиокниги можно только в Bluetooth-наушниках.

Такая электронная книга обойдется вам в 6 300 гривен.

Планшет

Планшетные компьютеры продолжают терять свою популярность среди пользователей. Все больше компаний выпускают фаблеты, которые успешно заменяют планшеты. Однако во время обучения такой девайс может оказаться действительно полезным.

Sony DPT-CP1

Компания Sony готовит специальный планшет на основе Digital Paper под индексом DPT-CP1 с 10,3-дюймовым дисплеем и несколько расширенным функционалом, по сравнению со старшей моделью на 13 дюймов DPT-RP1 от Sony. А уже сейчас все желающие могут осуществить предварительный заказ нового девайса.

Читайте также: 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят

В новой модели планшета на Digital Paper от Sony будет добавлена одна очень полезная и интересная особенность – устройство научится считывать степень давления при нажатии пользователем на экран, будь то стилус или палец. Несмотря на такую простую идею, воплотить ее на Digital Paper не так-то просто, однако Sony не опозорится.



Планшет от Sony получит несколько интересных функций

Разумеется, пользователям будут доступны Bluetooth и Wi-Fi, которые распространены в подавляющем большинстве электронных книг формата E-Ink, что постепенно теряют популярность.



Сравнение планшетов с 10-дюймовым и 13-дюймовым дисплеем от Sony

Сообщается также стартовая цена устройства, которая составит 600 долларов (около 16 620 гривен), что на 100 долларов меньше по сравнению с предыдущей старшей моделью от Sony.

Xiaomi Mi Pad 4

Значительно бюджетный вариант планшетного компьютера предлагает китайский производитель.

Mi Pad 4 оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 660. Планшет с Full HD-экраном на 8 дюймов и соотношением сторон 16:10 оснащен также фронтальным объективом на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, батареей на 6000 мач, функцией распознавания лиц, Bluetooth 5.0, памятью на 32 или 64 Гб, LTE-модулем Wi-Fi.



Xiaomi Mi Pad 4

Отметим, что Xiaomi Mi Pad 4 с памятью на 3/32 Гб обойдется покупателям в 170 долларов (около 4 452 гривны), на 4/64 Гб – в 215 долларов (около 5 630 гривен), на 64 Гб – в 230 долларов (около 6 023 гривны).



Xiaomi Mi Pad 4 имеет удобный и элегантный дизайн

Сейчас на рынке достаточно бюджетных планшетов, электронных книг и часов для детей. Мы привели лишь несколько примеров, которые, возможно, вас заинтересуют.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно