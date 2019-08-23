Полицейские Чикаго переходят на смартфоны Samsung: в чем причина

Полицейские Чикаго будут сотрудничать с компанией Samsung. Они будут использовать смартфоны компании с DeX-режимом для различных задач в своих автомобилях.

Как сказано в блоге Samsung, уже запустили пилотную программу по эксплуатации смартфонов с функцией DeX в полицейских автомобилях.

Что такое DeX?

Это фирменная технология Samsung, позволяющая превращать смартфоны на настольные компьютеры. Для этого достаточно подключить смартфон к монитору.

Для чего это полиции. Эта технология поможет офицерам использовать смартфоны Samsung для удаленного доступа к различным системам, например, для составления протоколов, проверки данных и тому подобное.

В целом такой вариант работы позволит департаменту полиции сэкономить расходы на оснащение автомобилей специальными компьютерными системами.

Кроме того, смартфоны с функцией DeX могут иметь преимущество, например, возможность сделать фото и сразу же его прикрепить к отчету). Как сообщили в Samsung, программа DeX in Vehicle позволяет сэкономить около 15% ресурсов в год и более 32% в последующие годы.

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