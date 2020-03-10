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Полиция разоблачила банду хакеров, которые воровали деньги с банковских карт

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В Киеве правоохранители разоблачили банду хакеров. Ее участники вмешивались в работу компьютерных систем банков и воровали деньги не только обычных граждан, но и целых организаций.

Хакеры искали уязвимости в электронной системе банков и незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или переводили в криптовалюту, отметили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Чтобы проворачивать незаконные операции в интернете, злоумышленники создали бот-сеть из инфицированных компьютеров. Хакеры воровали со счетов банков в среднем 30 миллионов гривен в год.

Всего правоохранители провели 10 обысков в Киеве и области, а также во Львове. Они изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовали члены группировки во время противоправной деятельности. Сейчас все оборудование направили на экспертизу.

Вскоре злоумышленникам должны объявить о подозрении. В случае доказательства вины, хакерам грозит наказание до 5 лет тюрьмы и штраф в 17 тысяч гривен.


Изъятое оборудование хакеров / Фото СБУ

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Автор: Северин Трач
Теги: СБУ Новости Украины Банки Деньги хакеры Техно Интернет
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