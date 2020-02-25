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Полиция устроила обыски у активистов Киберальянса

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Полиция устроила обыски у активистов Киберальянса / informnapalm.org

Нацполиция устроила обыски у общественных активистов и сооснователей организации "Украинский Кибер Альянс". Обыски проводят утром 25 февраля.

Об обысках также заявил соучредитель организации Андрей Перевезий. В организации расценивают эти обыски, как политическое давление на активистов.

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"У нас с Александром Галущенко начались обыски. Кто может помочь?", – написал Перевезий.

Причина

В украинском Кибер Альянсе говорят, что пока нет детальной информации, о причинах таких действий. При этом в комментариях сообщают, что обыск проводит спецподразделение КОРД. Также работают следователи полиции.

Также в комментариях появилась информация, что обыск производится на основе постановления одесского суда. Основанием стала статья 361 Уголовного Кодекса о "Несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

В постановлении также говорится, что 16 октября 2019 года неустановленное лицо разместило на табло одесского аэропорта фото девушки с подписью "F*ck you, Greta".

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Обыски в Киберальянсе: причина

F*ck you, Greta – что известно об этой истории

Напомним, в Одесском международном аэропорту взломали табло и разместили надпись "F*ck you, Greta" (речь идет об активистке Грете Тунберг, которая активно выступает против полетов и призывает выбирать более экологичные виды транспорта).

В администрации аэропорта заявили, что в системе информационной безопасности произошел сбой. На расписание рейсов и работу аэропорта эта затея никак не повлияла.

Что известно об Украинском Кибер Альянсе?Это сообщество украинских киберактивистов из разных городов Украины. Его создали весной 2016 года, объединившись два киберактивиста FalconsFlame и Trinity. Позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы КиберХунта. Своей главной целью активисты называют применение своих знаний и умений для защиты Украины в киберпространстве.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Грета Тунберг Кибербезопасность Полиция Новости Техно Техно IT-бизнес
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