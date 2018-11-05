Поляки запустили программу для инвестиции стартапов: в приоритете украинцы

Польский акселератор Space3ac совместно с организацией Poland Prize запустили совместную программу для стартапов из соседних стран. Интересно, что сами организаторы отмечают – в приоритете украинские проекты.

Об этом пишет издание ain.ua.

Эта программа предусматривает грант, размером в 45 000 евро, еще 12 500 евро в виде услуг, а также место в коворкинге, помощь с переездом и регистрацией фирмы.

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Запуск проекта состоится в польском городе Гданьск и продлится 3 месяца. Для инициаторов стартапа проведут воркшопы и занятия с бизнес-менторами, техническими экспертами и инвесторами.

Первыми клиентами стартапа станут местные партнеры. Важно, чтобы стать участником не обязательно иметь зарегистрированную фирму или готовый продукт. Участнику нужно выбрать одну из описанных на сайте проблем и предложить ее решение, а уже во время программы сделать первый прототип. Самые востребованные темы, интересные организаторам, – Data Science, Prop Tech – транспорт и логистика. Подать заявку можно на сайте организации до конца ноября.

Подать заявку можно на сайте организации до конца ноября.

Что такое акселератор? Это организация, которая оказывает весомую поддержку стартапам в первую очередь инвестициями, а также знаниями, опытом и тому подобным. Все для того, чтобы воплотить проект в жизнь.

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