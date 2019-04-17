Полное фиаско: в "Яндекс" испытали механизмы изоляции интернета в России

Закон "О суверенном интернете", который 16 апреля приняла Госдума России, нацелен на обеспечение устойчивой работы рунета в случае возникновения внешних проблем с доступом к сети. И хотя глобальные испытания нового механизма еще не проводились, "Яндекс" уже успел потестировать их, и результаты оказались неутешительными.

Особенности механизма блокировки. Как сообщает "РБК", в основе утвержденного Госдумой протокола маршрутизации лежит технология глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, или DPI).

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Суть ее работы заключается в проверке и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому – это дает возможность разрывать нежелательные соединения и блокировать доступ к указанным ресурсам. Однако при большом объеме трафика скорость доступа значительно снижается, а само соединение может оказаться нестабильным. Представители "Яндекса" рассказали о своем опыте работы с DPI, который назвали крайне негативным.

Какие проблемы могут возникнуть? "У нас пару недель назад невольно произошли какие-то "обучения", когда по причинам, связанным с блокировками Роскомнадзора, трафик пошел через существующие сейчас у операторов системы DPI. После этого большинство сервисов обвалилось, пользователи чувствовали дикие трудности, и, соответственно, что это такое – пропускать трафик через DPI – мы на своей шкуре уже испытали", – отметил директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов в ходе выступления на конференции "Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ".



Новый механизм изоляции интернета в России использует технологию DPI​

По словам экспертов, опрошенных журналистами "РБК", установка систем фильтрации требует значительных денежных затрат, а при больших объемах трафика данное оборудование может приводить к задержкам соединения.

Из контекста закона понятно, что вот эти средства борьбы с внешними угрозами представляют из себя не более чем системы DPI, через которые планируется пропускать весь трафик. Соответственно, при текущих объемах трафика такие DPI в мире не существуют и даже не разрабатываются, которые могли бы поддерживать такой режим без значительных потерь для сервисов,

– подчеркнул Соколов.

Что известно о новом законе? Напомним, законопроект о комплекс организационных, административных и технических мероприятий по защите и устойчивой работе сети интернет в России Госдума приняла в окончательном чтении 16 апреля. Большая часть норм закона вероятно вступит в действие 1 ноября 2019 года.

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