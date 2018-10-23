Когда будет полнолуние в октябре 2018

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Полнолуние в октябре 2018 – смотреть в небе
Полнолуние в октябре 2018 – смотреть в небе / Фото из открытых источников

Фаза полнолуния в октябре 2018 года наступит 24 числа. Восхождение полной луны начнется в 19:45:08 часов по киевскому времени.

Полная луна – это такая фаза светила, во время которой Земля размещается между Солнцем и Луной, поэтому с нашей планеты видна лишь освещенная сторона спутника. Так во время полнолуния мы видим месяц в виде круглого яркого диска.

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Во время полнолуния можно увидеть оппозиционный эффект, когда растет только его яркость, а размер остается неизменным. Такое явление длится несколько часов.

Влияние Луны

Многие люди испытывают влияние полной Луны. Так, многие утверждают, что в полнолуние у них возникает проблемы со сном. А также падает производительность на работе. Кроме того, кое-кто уверяет, что чувствует сильную раздражительность и стресс именно в период, когда Луна находится в полнолуние. Однако, пока нет обстоятельного исследования, которое бы научно доказало это влияние.

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Теги: Техно Луна Космос
Источник: Техно
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