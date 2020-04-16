Половину доходов уже потеряли 70% украинских компаний – исследование
Украинские компании уже ощутили серьезное отрицательное влияние пандемии коронавируса и жестких карантинных ограничений, введенных, чтобы ее остановить. Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос и выяснила, как коронавирус повлиял на доходы компаний.
Как свидетельствует исследование, 50% опрошенных считают, что введение карантина является правильным решением со стороны власти. Еще 7% считают, что эти ограничения являются слишком мягкими. Между тем 36% респондентов назвали карантинные меры в Украине слишком жесткими.
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Половина опрошенных считают, что ограничения из-за пандемии коронавируса в нашей стране нужно ослаблять.
Убытки из-за карантина
70% опрошенных компаний уже заявили, что за время карантина они потеряли примерно половину от своих доходов. У 18% респондентов ситуация еще хуже – они понесли убытки до 75% от доходов. При этом 2% компаний уже рассматривают вариант закрытия.
При этом всего 10% опрошенных компаний говорят об увеличении доходов.
Компании несут серьезные убытки из-за коронавируса / Скриншот
"Мы видим, что бизнес быстро адаптируется к новым реалиям и делает все, чтобы поддержать своих сотрудников. Однако результаты опроса демонстрируют, что в некоторых компаниях уже заканчивается "запас прочности", и длительный карантин они могут просто не выдержать", – рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
Кстати. 59% респондентов уже готовы возобновить работу, но с учетом всех правил индивидуальной защиты. А 41% говорят, что планируют и в дальнейшем работать дистанционно, даже если это будет предусматривать снижение дохода.
Какой выход предлагает бизнес
Во время опроса представители компаний назвали 3 решения, которые помогут улучшить ситуацию и остановить падение доходов.
- Улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве.
- Установление четких правил относительно карантина и контроль за их выполнением.
- Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
Коронавирус в Украине
Пока карантин в Украине объявили до 24 апреля. Правда, представители власти не включают, что срок ограничений придется продолжить.
По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4 161 случай заражения коронавирусом. В результате осложнений от COVID-19 умерли 116 человек. При этом 186 украинцев успешно одолели вирус.
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