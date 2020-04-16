Половину доходов уже потеряли 70% украинских компаний – исследование

Украинские компании уже ощутили серьезное отрицательное влияние пандемии коронавируса и жестких карантинных ограничений, введенных, чтобы ее остановить. Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос и выяснила, как коронавирус повлиял на доходы компаний.

Как свидетельствует исследование, 50% опрошенных считают, что введение карантина является правильным решением со стороны власти. Еще 7% считают, что эти ограничения являются слишком мягкими. Между тем 36% респондентов назвали карантинные меры в Украине слишком жесткими.

Интересно Как работать дома и не потерять производительность: опыт IT-компаний

Половина опрошенных считают, что ограничения из-за пандемии коронавируса в нашей стране нужно ослаблять.

Убытки из-за карантина

70% опрошенных компаний уже заявили, что за время карантина они потеряли примерно половину от своих доходов. У 18% респондентов ситуация еще хуже – они понесли убытки до 75% от доходов. При этом 2% компаний уже рассматривают вариант закрытия.

При этом всего 10% опрошенных компаний говорят об увеличении доходов.

Компании несут серьезные убытки из-за коронавируса / Скриншот

"Мы видим, что бизнес быстро адаптируется к новым реалиям и делает все, чтобы поддержать своих сотрудников. Однако результаты опроса демонстрируют, что в некоторых компаниях уже заканчивается "запас прочности", и длительный карантин они могут просто не выдержать", – рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Кстати. 59% респондентов уже готовы возобновить работу, но с учетом всех правил индивидуальной защиты. А 41% говорят, что планируют и в дальнейшем работать дистанционно, даже если это будет предусматривать снижение дохода.

Какой выход предлагает бизнес

Во время опроса представители компаний назвали 3 решения, которые помогут улучшить ситуацию и остановить падение доходов.

Улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве.

Установление четких правил относительно карантина и контроль за их выполнением.

Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Пока карантин в Украине объявили до 24 апреля. Правда, представители власти не включают, что срок ограничений придется продолжить.

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4 161 случай заражения коронавирусом. В результате осложнений от COVID-19 умерли 116 человек. При этом 186 украинцев успешно одолели вирус.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно