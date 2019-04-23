Польша готова отменить роуминг для украинцев: детали

Польша планирует отменить роуминг для граждан Украины. В частности, такой шаг направлен чтобы облегчить жизнь обычных украинцев, проживающих в соседней стране.

С такой инициативой выступил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марчин Пшидач, передает издание Dzieje.pl.

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Заметим, по данным компании Selectivv, которая изучает привычки и поведение владельцев телефонов, на территории Польши может проживать около 1,27 миллиона украинцев.

Что это означает для Украины? Как сообщает "Лига.Tech", по словам председателя Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александра Животовского, новости от поляков – "это однозначно положительный сигнал".

Он отметил, что Украина уже не первый год ведет переговоры о предоставлении таких услуг ЕС и отдельными странами, пытаясь выработать практический формат.

Польша, собственно, и была первой страной с которой мы начинали консультации по вопросам снижения тарифов на услуги роуминга,

– отметила руководитель международного направления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Лилия Мальон.

По ее словам, с польским телеком-регулятором состоятся отдельные встречи по вопросу роуминга. Эксперт не берется прогнозировать точную дату, когда двустороннее соглашение между двумя странами-соседями могут окончательно подписать.

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Предполагаемая дата подписания соглашения. Однако по ее собственному мнению, это реально сделать в двустороннем формате на уровне межправительственного / межведомственного соглашения, которое может быть подписано до конца 2020 года (если зафиксировать единый уровень тарифов), либо ранее, если будет оформлено более обобщенно. То есть зафиксировать сам факт договоренностей и готовность к снижению тарифов.

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