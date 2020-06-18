В Польше компьютерную игру 18+ добавят в школьную программу
Популярную компьютерную игру This War of Mine могут включить в школьную программу. С такой инициативой выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Этот симулятор выживания в условиях войны могут добавить в дополнительный список школьной литературы, передает Radiokrakow.pl.
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Таким образом, уже в учебном году 2020 – 2021 дети 2002 года рождения и старше (то есть старше 18 лет) будут иметь доступ к игре.
Правда, сначала вопросы будут обсуждать вместе с министром образования Дариушем Пентковским. В общем Кабмин планирует реализовать пилотную программу, постепенно внедряя новые игры и предоставляя техническую инфраструктуру для школ.
Цель
У премьер-министра объясняют, что игры можно использовать в учебной программе в разных направлениях. Например, в программировании, точных науках, а также для развития познавательных, художественных и музыкальных навыков у детей.
Игра This War of Mine: видеотрейлер
Что такое This War of Mine?
Это драматический симулятор, который создала польская студия 11 bit studios. Она показывает ужасы войны с точки зрения гражданского населения. Игра содержит этические дилеммы и заставляет игрока принимать дальновидные решения, за которые нужно нести ответственность.
This War Of Mine основана на реальных событиях и в Европе у нее рейтинг 18+, поскольку содержит ненормативную лексику, а также возможность убивать персонажей без всякой причины.