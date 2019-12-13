Пользователей смартфонов на Android предупредили об опасности на праздники: в чем риск

Владельцы смартфонов, работающих на базе операционной системы Android, должны быть особенно осторожными в новогодне-рождественские праздники. Хакеры выпустили тысячи опасных программ, которые могут навредить их девайсам.

Как передает издание TechRadar, в этом убеждают эксперты исследовательской фирмы Barracuda Networks.

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Специалисты обнаружили 4200 мобильных приложений с тематикой Рождества и Нового года. Эти программы разработали хакеры, заразив их вредоносным программным обеспечением. Некоторые из этих программ нацелены на кражу персональных данных.

Детали

При чем выглядят вирусы вполне невинно – это игры, видеочаты с Санта Клаусом, приложения для покупок и прочее. Семь из этих образцов заменяли свою сначала загруженную версию той, которую они получали из командного сервера.

Еще среди 165 программ использовали чрезмерное и даже опасное количество разрешений. Если пользователь устанавливал программу, то автоматически позволял им собирать информацию и красть персональные данные.

Как защитить девайс

Единственное действенное правило – быть осмотрительными. Не загружать подозрительных программ. Эксперты рекомендуют загружать приложения из доверенных надежных источников. Также пользователям советуют проверять все программы перед установкой. Внимательно следить за разрешениями, которые запрашивают приложения, и не соглашаться на подозрительные.

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