Пользователей смартфонов обязали сканировать лица в Китае

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Китайцев обязали сканировать лицо / itc.ua

В Китае все жители обязательно должны сканировать свое лицо для подключения новых мобильных сервисов. Такая инициатива местных властей заработала в декабре.

Как передает издание BBC, такой шаг власти объясняют желанием защитить права и интересы граждан в киберпространстве.

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Так, ранее, для получения мобильного номера требовали удостоверение личности с фотографией. Сейчас еще и сканируют лицо, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

Борьба с анонимным интернетом

Как известно, власти Китая последовательно борются с анонимным использованием интернета. Еще с 2017 года существует закон, обязывающий интернет-платформы проверять личность перед размещением ее контента.

Также власти используют видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением.

В целом количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Китай Интернет
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