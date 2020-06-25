Одним из важных анонсов Apple, сделанных на недавней конференции WWDC, стал переход линейки Mac с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon. Как оказалось, такое решение может заметно изменить функциональность "яблочного" железа — в частности, под вопросом оказалась возможность установки Windows на Mac в качестве второй ОС с помощью популярной утилиты Boot Camp.

Как пишет The Verge, по заявлению Microsoft, текущая политика компании не предполагает самостоятельной установки ARM-версии операционки на пользовательские устройства. Соответствующая возможность есть только у производителя самого оборудования. Таким образом, установить Windows на новые "маки", как раньше, покупатели новинок просто не смогут.

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Microsoft лицензирует Windows 10 для ARM только для OEM-производителей. Больше нам пока нечего сказать по этому поводу,

— отметил представитель софтмейкера в интервью журналистам.

Другие варианты запуска

Теоретически есть и другие способы запуска редмондской операционки на компьютерах Mac с чипами Apple Silicon — например, через виртуальные машины VMWare или Parallels, но отсутствие поддержки технологии Rosetta 2 для адаптации приложений может вызвать проблемы совместимости при запуске программ, рассчитанных на работу в среде Windows.

Apple и Microsoft давно сотрудничают в рамках развития программного пакета Office, но доля Windows на Mac остается под вопросом — для успешной реализации такого проекта потребуется как минимум смена лицензионной политики софтверного гиганта.

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Однако, во время презентации процессоров Apple Silicon в компании подчеркнули, что ряд компаний, среди которых и Microsoft, адаптировали свои продукты для работы на новом железе. В частности, это касается пакета Office.