Пользователи iPhone жалуются на проблемы с камерами

Ранее пользователи iPhone X жаловались, что на их гаджетах трескается защитное стекло на основной камере. Теперь с такой же проблемой столкнулись владельцы iPhone Xs и Xs Max.

Издание itc.ua отмечает, что в случае с iPhone X, Apple отказалась признавать эту проблему браком, поэтому пользователям пришлось из собственного кармана оплачивать ремонт.

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Теперь владельцы новых флагманов iPhone Xs и Xs Max жалуются на ту же проблему – на защитном стекле, покрывающем сдвоенную основную камеру, внезапно появляются трещины. На официальном форуме техподдержки Apple было более 6 сотен сообщений с жалобами. В подтверждение слов они публикуют фото с потрескавшимся стеклом.



У одного пользователя модуль камеры просто выпал

В компании Apple пока никак не комментируют эту проблему.

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