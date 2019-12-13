Пользователи обнаружили интересную особенность у смартфона Redmi K30

Одной из ключевых фишек смартфона Redmi K30 стал его большой дисплей с частотой обновления 120 Гц и овальным вырезом под двойную фронтальную камеру. Однако, вскоре после анонса пользователи обнаружили еще одну интересную особенность конструкции устройства.

Что обнаружили пользователи

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Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter снимок экрана смартфона. Как оказалось, производитель предусмотрел не один, а два раздельных отверстия в матрице для датчиков фронтальной камеры.

The dual-hole camera of the Redmi K30 is actually two independent holes. pic.twitter.com/adTmorUrO2 — Ice universe (@UniverseIce) December 12, 2019

При ближайшем рассмотрении оказалось, что свободное пространство между объективами "изображается" программным методом, визуально объединяя их в "вырез" овальной формы. Позже аналогичные снимки появились и в китайской социальной сети Weibo.

Некоторым пользователям удалось временно восстановить оригинальный дизайн экрана устройства, спрятав темный участок в настройках меню, хотя фактически такая опция настроек отсутствует.

Поскольку Redmi K30 получил IPS-матрицу, отсутствие выреза между датчиками фронталки можно заметить под определенными ракурсами даже тогда, когда затмение части дисплея между объективами включено.

Комментарий производителя

Представители Redmi находку пользователей пока не прокомментировали.

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