Пользователи расшифровали даты проведения конференции Google I/O 2020

По слухам, на ежегодной конференции для разработчиков Google I/O поисковик анонсирует не только новую версию Android. Пока Google не спешит с анонсами, однако пользователям предложили изображение, на котором уже по традиции зашифровали дату проведения конференции.

Что известно о головоломке

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Чтобы узнать дату начала мероприятия, пользователи должны были выполнить ряд операций в игровой форме. При этом для достижения результата им нужно действовать группами. В процессе игры необходимо было использовать информацию, связанную с сетью виртуальных "спутников", передает Android Police.

Участие в процессе могли принять все желающие. В результате тизер "хакнули" сравнительно быстро, а в сети появился список зашифрованных кодов для прохождения миссии.



Даты проведения Google I/O 2020

Хотя головоломка уже разгадана, она по-прежнему доступна всем желающим. При желании можно воспользоваться этим спойлером для прохождения пазла.

Дата проведения Google I/O 2020

Также стало известно, что в этом году конференция пройдет с 12 по 14 мая 2020 года. По слухам, в скором времени компания может запустить еще один этап головоломки, который рассекретит некоторые новости, которые состоятся на предстоящей конференции.

Google I/O традиционно пройдет недалеко от штаб-квартиры корпорации. Точный список устройств, которые компания планирует представить на мероприятии, не сообщается.

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