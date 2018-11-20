Пользователи жалуются на проблемы в работе смартфона Xiaomi Mi A2

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Xiaomi Mi A2 возникли пробемы
Xiaomi Mi A2 возникли пробемы / Фото из открытых источников

Xiaomi Mi A2 стал один из самых популярных в бюджетном сегменте смартфонов. Недавно пользователи обновили его до новой версии операционной системы Android Android 9.0 Pie.

Однако, как пишет издание ixbt.com, сейчас пользователи столкнулись с проблемами в работе устройства.

В частности, пользователи жалуются, что смартфон начинает тормозить при копировании файлов или даже в процессе очистки кэша.

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Процедура очистки кэша объемом всего 50 Мб может привести к торможению устройства, поэтому пользователям приходится перезагружать аппарат.

А при копировании файлов с помощью кабеля USB скорость достигает всего 700 Кбит/с.

Xiaomi пока никак не комментирует эту ситуацию.

Xiaomi Mi A2: видеообзор

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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