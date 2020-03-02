Пользу от коронавирус: NASA зафиксировало снижение уровня загрязнения воздуха в Китае

NASA показало спутниковые снимки, на которых видно снижение уровня загрязнения воздуха (уровня диоксида азота) в Китае. Диоксид азота появляется из-за выбросов газов автотранспортом, электростанциями, промышленными объектами и тому подобное.

Как рассказали эксперты NASA, сначала они заметили, что воздух стал чище вблизи Уханя. Именно в этом городе началась эпидемия коронавируса.

К теме: Появилась криптовалюта, что дорожает после каждой смерти от коронавирус: как это работает

А уже к концу февраля эта тенденция по снижению загрязнения воздуха распространилась на всю страну.

В чем дело

Причина в распространении коронавируса. Как известно, на карантин отправили миллионы людей, многие предприятия приостановили работу. Как говорят в NASA, это крупнейшая подобная акция в истории человечества.

"Это впервые я вижу такое существенное падение уровня диоксида азота. На такой большой площади из-за конкретного события", – говорит исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда при NASA Фэй Лю.

Ранее существенное сокращение вредных выбросов фиксировали во время экономического кризиса 2008 года и во время Олимпиады в Пекине. Однако тогда это было только вокруг китайской столицы.



NASA показало снижение уровня загрязнения воздуха в Китае

Как известно, коронавирус нанес серьезный ущерб бизнесу.

Во-первых, Китай является очень крупным рынком сбыта продукции. К примеру, поступления смартфонов в Китай упали на 38,9% – до 20,8 миллиона единиц. Это худший показатель за много лет.

Вторая причина – в Китае сосредоточено много заводов, из-за карантина работников, многие предприятия сокращают или приостанавливают работу. Поэтому производители уже говорят о кризисе на других рынках, ведь может возникнуть дефицит продукции.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно