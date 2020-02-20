Умер Ларри Теслер: изобретатель компьютерных команд Ctrl+C и Ctrl+V

Известный разработчик Ларри Теслер умер в США. Изобретатель, который является отцом известных компьютерных команд "скопировать", "вставить" и "вырезать" (Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+X) умер на 74 году жизни.

Как пишет издание BBC, на создание этих команд Теслера побудил старый добрый метод редактирования, когда люди физически вырезали частицы печатного текста и клеили их в другом месте.

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Краткая биография Ларри Теслера

Теслер родился в Бронксе (США) в 1945 году. Он окончил обучение в Стэнфордском университете. В Кремниевую долину разработчик пришел работать в начале 60-х. На то время компьютеры были редкостью. Там Теслер работал над дизайном интерфейса, чтобы компьютеры становились более удобными для пользователя.

С 1973 по 1980 год Теслер работал в компании Xerox Palo Alto Research Center (PARC).

Легендарные ныне команды Ctrl+C и Ctrl+V впервые испытали в 1973-1976 во время работы над языком программирования Smalltalk-76.

Интересно, что в 1979 году Теслер провел экскурсию по офисам Xerox PARC для Стива Джобса и других сотрудников Apple. Джобса интересовала работа компьютера компании, на котором уже были окна, вкладки, иконки и тому подобное. После этой встречи Джобс переманил Теслера к себе в Apple.



Ларри Теслер работал во многих легендарных компаниях

В яблочной компании Теслер проработал с 1980 по 1997 годы и занимал должность вице-президента. Там он работал над разработкой ряда продуктов, в частности, над персональным компьютером Newton MessagePad и ПК Lisa, который стал предшественником Macintosh.

После Apple он некоторое время работал на Amazon и Yahoo, а в последние годы был консультантом-фрилансером.

Что стало причиной смерти Теслера – пока не сообщили.

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