Пожилым родственникам бывает трудно объяснить, как правильно настроить ту или иную функцию в телефоне. Отчасти, они предстают перед трудностями даже при обычном наборе номера или чтении SMS-сообщений. Для этого в Sigma mobile разработали решение, которое сочетает в себе комплекс из специальной прошивки для телефонов Comfort 50 Elegance³ и приложения SIMO Assistant для Android и IOS.

У каждого пользователя свои требования к мобильному телефону. Те, кому не нужны гигабайты памяти, большие экраны и крутые камеры, ожидают, что телефон будет уверенно держать сигнал и "жить" хотя бы несколько дней без дополнительной зарядки. Родители, которые выбирают ребенку первый мобильник, обращают внимание на работу основных функций. А для пожилых людей телефон – это самый простой способ выйти на связь с родными.

Если говорить о выборе помощника для старших родственников, вот несколько характеристик, на которые стоит обратить внимание:

большие буквы/цифры на экране, которые хорошо видны даже человеку с плохим зрением;

контрастный цвет шрифта на экране

наличие специальных кнопок для быстрого вызова экстренных служб или звонка близким;

устройство должно хорошо ловить сигнал и держать заряд;

аппарат не должен усложнять жизнь своему владельцу сложным меню или лишними функциями.

Именно таким устройством является мобильный телефон Sigma Mobile Comfort 50 Elegance³. Он очень удобен в пользовании и поможет заботиться о родственниках даже на расстоянии. Благодаря установленному эксклюзивному приложению SIMO Assistant, ваши близкие, в случае необходимости, точно не забудут принять лекарство и не потеряются в большом городе.

Особенности Sigma Mobile Comfort 50 Elegance³

Перед нами простой, удобный и элегантный телефон, рассчитанный на работу с двумя SIM-картами формата mini одновременно. К тому же, для каждой SIM-карты предусмотрена отдельная кнопка вызова, а отличаются они номерами 1 и 2.

Телефон имеет большой дисплей размером 2,8 дюйма. Информация читается удобно, буквы большие и четкие.

Корпус изготовлен из приятного на ощупь пластика с покрытием soft-touch, благодаря чему устройство уверенно лежит в руке.

Фото Comfort 50 Elegance³

Важно! Телефон имеет крупные клавиши с четким контрастным шрифтом и подсветкой. А также, голосовую озвучку набора номера, что особенно важно для пожилых людей и пользователей с недостатками зрения.

На задней панели телефона производитель предусмотрительно разместил кнопку SOS, которую можно запрограммировать для быстрого вызова 5-ти номеров. Это могут быть номера экстренных служб или же контакты близких людей. Такая опция удобна не только для бабушек, дедушек и детей, но и для любого пользователя.

Среди прочего, телефон Comfort 50 Elegance3 оборудован рядом стандартных для такого типа устройств функций:

FM-радио со встроенной антенной, которое можно слушать даже без использования гарнитуры (проводные наушники идут в комплекте).

светодиодный фонарик, который одновременно является фотовспышкой для камеры;

камера 0,3 Мп (полезно, так как можно зафиксировать расписание автобусов или другую информацию);

стандартные будильник, калькулятор, календарь, диктофон, аудио- и видеоплеер;

Автономность

Телефон оборудован аккумулятором емкостью 1600 мАч. Сначала может показаться, что это немного, однако напомню, что перед нами обычный телефон. Вряд ли вы помните, как это – чтобы телефон работал целую неделю, а Comfort 50 Elegance³ в режиме ожидания может работать до 12 суток. Вместе с тем, производитель обещает, что при активном общении заряда может хватить на 20 часов.

Технические характеристики Comfort 50 Elegance³

Размеры 131х60х13 мм, вес – 109 г

Процессор MTK6261D

Память microSD до 32 Гб

Камера 0,3 мп

0,3 мп Связь Поддержка двух miniSIM

Поддержка двух miniSIM Гарантия 12 месяцев

12 месяцев Разъемы micro-USB, аудио 3,5 мм

Аккумулятор Li-Ion, 1600 мАч (съемный)

Дисплей TFT 2,8", 240х320

TFT BluetoothВерсия 3.0

Приложение SIMO Assistant

Sigma mobile предложили уникальное в своем роде решение – приложение SIMO Assistant, которое поможет вам настроить телефон Comfort 50 Elegance³ на расстоянии. Аналогов приложения на рынке просто не существует, поскольку Sigma mobile разработала решение, основываясь на многолетнем опыте общения со своими клиентами, и учла их пожелания.

С помощью приложения SIMO Assistant вы легко можете сделать следующее:

создавать группы из родственников и друзей, чтобы всегда присматривать за расположением телефона

дистанционно настраивать дату и время;

добавлять записи в телефонный справочник родителей или ребенка;

дистанционно настроить перечень SOS-номеров;

установить белый список номеров;

настроить расписание включения/выключения;

устанавливать напоминания (они могут быть одноразовыми, повторяющимися, текстовыми, голосовыми);

проверять местоположение телефона (информация отображается на карте в режиме онлайн с возможностью записи маршрута);

получать оповещения о низком заряде батареи Elegance³ (при достижении 20% и ниже)

общаться в текстовом и голосовом чатах со своего смартфона (записать и отправить голосовое сообщение можно удерживая кнопку 5 на клавиатуре Comfort 50 Elegance³);

получать SOS сообщения даже без настройки функции SOS в телефоне.



Возможности SIMO Assistant

Прошивку с поддержкой SIMO Assistant имеют только телефоны Sigma mobile Comfort 50 Elegance³.

Работа с приложением SIMO Assistant*

Процесс настройки приложения реализован довольно просто. Сначала вам нужно установить приложение на свой смартфон (есть версии как для Android, так и для iOS). Далее – зарегистрироваться в системе и подключить к ней кнопочный телефон, используя для этого IMEI. Необходимо установить карту памяти в Elegance³ и активировать (и включить) услугу передачи мобильных данных на Elegance³. После выполнения вышеуказанных действий – зайти в приложение SIMO Assistant на телефоне Comfort 50 Elegance³.



SIMO Assistant доступен для Android и для iOS

*Больше информации можно получить по ссылке на сайте разработчика.

Итог

Sigma mobile удалось сделать практически идеальный гаджет-помощник для пожилых людей. Телефон лишен ненужных функций и имеет все необходимое для того, чтобы вы могли поддерживать связь с родными и помочь им на расстоянии. На самом деле телефон не является новинкой и давно пользуется популярностью среди покупателей. Именно поэтому владельцы Comfort 50 Elegance³ имеют возможность обновить прошивку, если они приобрели телефон до внедрения решения SIMO Assistant.

Sigma mobile смогла создать функциональный телефон, который ориентирован на пожилых людей, и найдет свое место в офисе или дома, как домашний аппарат. Выбрать кнопочный телефон бывает действительно непросто – рынок наполнен разнообразными моделями, которые, однако, довольно похожи между собой. Если же вы ищете действительно хорошего помощника – Comfort 50 Elegance³ с приложением SIMO Assistant именно то, что вам нужно.