Популярная игра ведет к сбою PlayStation 4

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Игра приводит к поломке PlayStation 4
Игра приводит к поломке PlayStation 4 / independent.co.uk

Новая популярная игра Anthem приводит к ошибке в работе PlayStation 4. На онлайновом сервисе Reddit и в Twitter пользователи уже оставили немало негативных отзывов.

Как информирует ixbt.com, во время игры PlayStation 4 появляется критическая ошибка CE-36329-3, после чего консоль отключается. При этом в некоторых случаях пользователям приходится заново настраивать игровую систему и вводить свои данные.

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Более того, пользователь под ником TheMadTitanGauntlet пишет, что после ошибки CE-36329-3 его консоль PlayStation 4 больше не смогла включиться.

Интересно, что проблема возникает только с консолью от Sony, ведь с Xbox One такой проблемы не возникает.

Реакция Sony. В японской компании сейчас занимаются сбором данных, чтобы понять целостную картину. О компенсации пострадавшим геймерам пока ничего не говорят.

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Теги: Новости Техно Техно Игры PlayStation
Источник: 24 Канал
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