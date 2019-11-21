Популярные приложения камеры могут следить за пользователями: кто под угрозой

Открытость операционной системы Android имеет не только преимущества, но и существенные недостатки. К примеру, в приложении камеры нескольких крупных производителей, включая Google, обнаружили уязвимость, которая позволяет злоумышленникам следить за пользователями.

Уязвимость с кодовым названием CVE-2019-2234 обнаружила группа исследователей компании Checkmarx в приложениях камер Google и Samsung, сообщает Gadgets.

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Что известно об уязвимости

"Дыра" позволяет хакерам делать фотографии и снимать видео на камеру смартфона в тайне от владельца, а затем пересылать весь отснятый материал на удаленные сервера. Вместе с этим злоумышленники получают информацию о местонахождении пользователя, так как она "вшита" в фотографии.

Для доступа к камере смартфона на него предварительно должно быть загружено вредоносное приложение. Как выяснили специалисты по безопасности, любая программа с доступом к хранилищу устройства способна делать фотографии или видеозаписи даже при выключенном или заблокированном экране, а значит пользователь даже не узнает, что за ним следят.

Как работает уязвимость

В качестве демонстрации уязвимости специалисты создали приложение погоды, которое для своей работы запрашивает доступ к хранилищу устройства. Получив это разрешение, программа смогла получить доступ и к камере смартфона, делая в фоне фотографии и пересылая их на удаленный сервер. Как сообщается, эта уязвимость существует с релиза Android 6.0 Marshmallow, то есть с 2015 года.

Решение проблемы

Сотрудники Checkmarx сообщили в Google о своей находке еще 4 июля этого года, после чего поисковый гигант в том же месяце выпустил обновление своего приложения Google Camera. Samsung также подтвердила наличие данной проблемы и выпустила соответствующий апдейт.

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Таким образом, пользователям приложений камер от этих компаний стоит обновиться до актуальной версии, чтобы не стать жертвами мошенников.

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