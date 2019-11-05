Airbnb заработал на украинском: сервис аренды жилья добавил поддержку новых языков

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Airbnb на украинском – сервис Airbnb добавил украинский язык
Airbnb / Иллюстративное фото

Сервис аренды жилья Airbnb заработал на украинском. Кроме украинского, добавили албанский, армянский, болгарский, эстонский, латвийский и ряд других языков. Сервис очень популярен в мире. Он помогает туристам снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.

Благодаря тому, что Airbnb стал доступен еще 31 языке мира, сервисом теперь могут пользоваться около 4 миллиардов людей. Об этом информирует FastCompany.

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До этого Airbnb запустил сервис аренды VIP-жилья. Там добавили опцию, согласно которой для своих путешествий или проживания можно арендовать виллу, замок или остров за 1 миллион долларов в неделю.

Что еще известно об Airbnb?

  • Это онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру;
  • название расшифровывается как AirBed and Breakfast – "надувной матрас и завтрак";
  • после регистрации на сайте пользователи имеют возможность сдать свое жилье за определенную цену, Airbnb берет себе определенный процент от этой суммы. Таким образом и происходит монетизация ресурса;

Как возникла идея создания такого сервиса?Идея сервиса родилась в 2007 году у двух молодых дизайнеров Брайана Чески и Джо Гебиа, которые снимали квартиру в Сан-Франциско. В это время в городе проходила дизайнерская конференция, а у жильцов были проблемы с оплатой проживания. Они придумали сдавать спальные места на надувных матрасах на полу, вместе с этим они предлагали клиентам завтрак. Сервис был направлен на тех людей, которые не могли себе позволить проживание в гостинице.

  • Через год в сети появился онлайн-сервис Airbnb;
  • он начал стремительно развиваться и в ноябре 2010-го получил инвестиции в размере 7 миллионов долларов;
  • в феврале 2011 объявил о достижения отметки в 1 миллион бронирований.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Новости Техно Техно Интернет Украинский язык Аренда недвижимости Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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