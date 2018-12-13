Популярный сервис от Google получил неприятные ограничения

На использование сервиса Google Photos введены ограничения. Согласно новым правилам, неограниченный объем облачного хранилища больше не будет предоставляться для загрузки видео в форматах, не поддерживающих сервис. Таким образом, загрузка каждой такой записи будет уменьшать объем памяти, доступный для занимаемого им объема, правда для всех остальных роликов подобных ограничений нет.

Об этом Gooogle сообщила в своем официальном блоге.

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Однако, можно предположить, что такое нововведение коснется лишь небольшого процента от общего количества пользователей.

Сейчас же Google Photos по умолчанию поддерживает 17 форматов видео, в число которых не входят разве что ролики в форматах .vob и .raw. В Google, со своей стороны, считают, что такие форматы, как правило, не пользуются популярностью у рядовых пользователей, а ограничения, ограничения на их загрузку не будут иметь негативное влияние на опыт использования.

Как поясняют в компании, благодаря таким нововведениям они рассчитывают предотвратить злоупотребление сервисом среди корпоративных пользователей, среди которых, в частности, есть распространенный формат .raw.

По мнению Google, те, кто использует Google Photos для ведения своей профессиональной деятельности, должны или терпеть некоторые ограничения, или платить за доступ к хранилищу, которое изначально предназначалось для мобильных устройств и сделанных с их помощью фото и видео.

К слову, ранее стало известно, что Google решила условно объединить несколько фирменных облачных сервисов в один, который будет называться Google One.

Так, подписчики сервиса могут использовать его как хранилище, а также использовать для доступа к фотографиям, видеороликам, документам и другим файлам, которые когда-либо были загруженными в облако или отправленным по электронной почте.

Напомним, в начале октября приложение Google Photos получило обновления, направленные на упрощение взаимодействия со смартфоном и автоматизацию некоторых действий.

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