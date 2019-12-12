PornHub опубликовал итоги 2019 года: что искали и смотрели украинцы

Ресурс PornHub опубликовал итоги 2019 года в статистике. Примечательно, что в этом году украинцы снова принесли больше трафика, чем россияне, однако по количеству просмотров не подвинулись вперед.

Общая статистика

К теме: Какое порно смотрят пользователи iOS и Android – исследование

По данным ресурса PornHub, лидером по просмотрам остаются США, на второе место поднялась Япония, таким образом оттеснив Великобританию на третью строчку.

Интересно, что в 2019 году Индия вошла в тройку лидеров по просмотрам на PornHub, однако в этом году она потеряла 12 позиций и заняла 15 строчку (сразу перед Украиной).



В какой стране больше всего смотрели порно



Какие жанры самые популярные на PornHub

В этом году женщины больше всего интересовались категориями Lesbian, Popular With Women и Japanese. А мужчины – Japanese, Amateur и Mature.



Распределение категорий между мужчинами и женщинами

Статистика по Украине

Что касается украинских пользователей PornHub, то в 2019 году их интересовали несколько другие запросы. Украинцы больше всего искали sex, anime и BDSM. Среди запросов больше прироста в категориях gangbang (778%), femdom (660%) и public (571%)

Среди категорий существенных изменений нет: как и в прошлом году пользователей интересует "хентай", MILF, и "анал". В 2019 году украинцы заинтересовались категорией Russian (686%), Fisting (197%), Bisexual (162%).



Что больше всего искали и смотрели украинцы на PornHub

С подробным отчетом PornHub можно ознакомиться на официальном сайте ресурса.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно