Pornhub открыл бесплатный доступ к порно из-за коронавируса

Популярный ресурс Pornhub решил сделать жителям Италии бесплатный премиум-доступ. Так здесь хотят поддержать страну, которая больше всех в Европе страдает от коронавируса.

Соответствующее сообщение можно увидеть на главной странице Pornhub, если заходить с итальянского домена. Премиум-доступ для жителей Италии будет бесплатным до 3 апреля.

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"Вперед, Италия! Мы любим тебя!" – говорится в сообщении.



Сообщение о бесплатном доступе на Pornhub для итальянцев

В компании говорят, что их к такому шагу подтолкнули меры итальянского правительства по профилактике инфекции. То есть, итальянцам, которые живут в провинциях, закрытых на карантин, запрещено выходить на улицу без письменного документа, передает Daily Mail.

Поэтому Pornhub решил помочь итальянцам в течение недель, которые они проведут дома. Также ресурс намерен пожертвовать итальянцам свой процентный доход с платформы ModelHub за март.

Кстати говоря! Италия заняла седьмое место среди 20 стран, которые в 2019 году имели на Pornhub самый большой трафик.

Заметим, что аналогичное решение приняло руководство другого крупного порноресурса xHamster. В итоге аудитория сайта выросла на 22%.

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К слову, в феврале бесплатный доступ к порно предоставил еще один популярный пикантный ресурс CamSoda. Условными счастливчиками стали пассажиры изолированного тогда в Японии судна Diamond Princess. На тот момент на лайнере коронавирусом заболели более 200 человек.

Что известно о коронавирусе в Италии: коротко

Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса.

По общим показателям инфицированных и погибших в результате коронавируса Италия находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса.

Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась на всю страну.

Италия стала первой страной в мире, которая ввела из-за коронавируса ограничения на территории всей страны. Так, передвигаться внутри Италии можно будет только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Также будет действовать запрет на публичные собрания.

Общее количество больных коронавирусом в Италии – более 9 тысяч человек, из них более 800 умерли.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала