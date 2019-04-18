Pornhub представил серию видео с "пчелиным порно".

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Pornhub представил серию видео с "пчелиным порно"
Pornhub представил серию видео с "пчелиным порно" / unsplash

Один из самых популярных порносайтов в мире Pornhub запустил онлайн-проект. Он нацелен на сохранение пчел в природе. В частности, Pornhub представил серию видео в жанре – "природное порно" или секс в природе – об опылении цветков пчелами.

Детали о проекте. Как сообщается на официальном сайте Pornhub, с каждого просмотра будут жертвоваться средства благотворительным фондам, которые помогают спасти пчел.

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Видео на тему секса в природе озвучивали звезды порноиндустрии – Абелла Дейнджер, Кира Нуар, Брет Росси, Данте Колл и другие.

Серия роликов про "природный секс" – смотрите видео

Причина такого решения. Отметим, что толчком к созданию такой серии видео стали массовые сообщения о вымирании пчел в разных уголках мира. Причина такого явления – использование фермерами гербицидов и других химикатов.

Дело в том, что пчелы – главные опылители плодоносящих растений. Без их участия урожаи снижаются от 50% до 70%. Потому вымирание пчел по всему миру, а особенно в Северной Америке, в ближайшие годы вполне может привести к продовольственному кризису.

Вот почему в Pornhub мы хотим, чтобы все имели великолепный секс, даже природа,
– утверждают авторы проекта.

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Теги: Техно Интернет Новости Техно Порно
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