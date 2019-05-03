Pornhub собирается вернуть в Tumblr "контент для взрослых"

Компания Verizon планирует продать свой сервис блогов Tumblr. Одним из вероятных покупателей может стать компания Pornhub, которая занимается распространением "контента для взрослых".

Причины продажи. Как сообщает The Wall Street Journal, главной причиной продажи Tumblr является снижение трафика после блокировки порно контента.

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В декабре прошлого года сервис микроблогов Tumblr ввел запрет на контент для взрослых. Это было сделано после того, как приложение сервиса удалили из App Store из-за детской порнографии.

Под запрет попали фотографии, видео и GIF-анимации. Tumblr стал скрывать подобные публикации и делать их видимыми только для автора. А уже через три месяца после этого платформа потеряла почти 30% трафика.

Pornhub хочет приобрести сервис блогов. Возможной продажей Tumblr заинтересовалась компания Pornhub. Ее представители заявили, что хотели бы вернуть на площадку "взрослый контент". В Verizon пока не прокомментировали заявление Pornhub.

За сколько продадут Tumblr? Отметим, в 2013 году Verizon заплатила за Tumblr 1,1 миллиарда долларов. Какую сумму компания планирует выручить от возможной сделки пока не сообщается.

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