Pornhub собирается вернуть в Tumblr "контент для взрослых"

42 Читати новину українською
Pornhub собирается вернуть "контент для взрослых" в Tumblr
Pornhub собирается вернуть "контент для взрослых" в Tumblr / Fortune

Компания Verizon планирует продать свой сервис блогов Tumblr. Одним из вероятных покупателей может стать компания Pornhub, которая занимается распространением "контента для взрослых".

Причины продажи. Как сообщает The Wall Street Journal, главной причиной продажи Tumblr является снижение трафика после блокировки порно контента.

Читайте также: Facebook запускает собственный аналог Tinder: как будет выглядеть приложение

В декабре прошлого года сервис микроблогов Tumblr ввел запрет на контент для взрослых. Это было сделано после того, как приложение сервиса удалили из App Store из-за детской порнографии.

Под запрет попали фотографии, видео и GIF-анимации. Tumblr стал скрывать подобные публикации и делать их видимыми только для автора. А уже через три месяца после этого платформа потеряла почти 30% трафика.

via GIPHY

Pornhub хочет приобрести сервис блогов. Возможной продажей Tumblr заинтересовалась компания Pornhub. Ее представители заявили, что хотели бы вернуть на площадку "взрослый контент". В Verizon пока не прокомментировали заявление Pornhub.

За сколько продадут Tumblr? Отметим, в 2013 году Verizon заплатила за Tumblr 1,1 миллиарда долларов. Какую сумму компания планирует выручить от возможной сделки пока не сообщается.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
3 мая
1312
Теги: Новости Техно Техно Интернет Порно IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
3 мая 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
140
В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1 мая 08:03 В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1008
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 6492
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
29 апреля 22:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 1884
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
29 апреля 14:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
5625
Новости
Больше новостей
Залиште відгук