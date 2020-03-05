PornHub выпустил первый непорнографический фильм

Один из самых популярных порноресурсов в мире – PornHub – выпустил фильм. Интересно, что эта картина не имеет порнографической тематики.

Как пишет издание Variety, речь идет о документальном фильме "вымогательство" (Shakedown).

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Режиссером картины выступила концептуальная американская художница и режиссер Лейла Вайнрауб.

О чем фильм

Это история сообщества мужчин и женщин из стрип-клубов Лос-Анджелеса. Фильм состоит из роликов, которые Вайнрауб снимала в течение 15 лет.

"Этот фильм отражает планы Pornhub по поддержке художников. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу для кураторов и художников. Мы заметили, что художники нередко загружают на наш сайт свой контент, который нельзя публиковать на YouTube или Vimeo, ведь правила этих площадок запрещают обнаженное тело", – пояснил бендменеджер Pornhub Алекс Кляйн.

Кадр из фильма Shakedown

Премьера "Вымогательство" состоялась в 2018 на Берлинском кинофестивале. Режиссер организовывала показы в лондонской галерее Tate и нью-йоркской MoMA PS1. Летом 2020 года лента будет доступна также на iTunes.

Сейчас фильм уже можно бесплатно посмотреть на сайте PornHub.

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