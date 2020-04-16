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Pornhub запустил новый сайт Scrubhub: порнозвезды моют руки

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Scrubhub: новый сайт от Pornhub / rozetked.me

Популярный порнографический сервис Pornhub совместно с Amazon Dating запустили еще один сайт – Scrubhub. Это пародийный ресурс – на роликах, размещенных здесь, знаменитости и обычные люди моют руки.

Scrubhub – является буквальной пародией на Pornhub. Все ролики и жанры сайта имеют названия, стилизированные под порносайт ( "Это мамочка готова включить горячую воду", "Девушка моет большие руки", "Молодой аматор становится рукастым в моем гостиничном номере").

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Несмотря на игривые названия, люди на видео действительно просто моют руки. Контент на этом сайте доступен для всех, без возрастного ограничения.

В проект приняли участие как порнозвезды, так и приглашенные актеры и певцы: Аса Акира, Анджела Уайт, Остин Вульф, Ариана Гранде. Кроме видео они снимаются в прямых эфирах 2 раза в день, в которых тоже моют руки.

На Scrubhub звезды буквально моют руки / Скриншот

Помощь во время пандемии

Ранее Pornhub решил сделать бесплатный премиум-доступ к своему сайту для всех. Таким образом сервис пытается поощрять людей не выходить из дому и остановить распространение коронавируса.

Пользователи по всему миру смогут использовать сервис бесплатно до 23 апреля, пока в большинстве стран будет действовать карантин.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Интернет Техно Порно Новости Техно
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