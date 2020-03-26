Porsche запускает новую электрическую платформу для производства электрокаров

Автопроизводитель Porsche в сотрудничестве с Audi разрабатывает новую электрическую платформу для производства электромобилей. Эта платформа станет основой для электрической версии компактного кроссовера Porsche Macan. Однако это не будет единственная модель, созданная на ее базе.

Общую электрическую платформу PPE41 совместно разрабатывают Porsche и Audi – каждый из производителей отвечает за свой сегмент платформы.

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Ожидается, что производство новой полностью электрической модели Macan начнется в конце 2022 года. Но не исключены и более поздние сроки начала производства.

"Audi также запустит электромобиль в этом сегменте. Сейчас мы обсуждаем, имеет ли смысл параллельный запуск обоих электромобилей", – пояснил член совета директоров и руководитель отдела разработок Porsche AG Майкл Штайнер.

Собственная платформа Porsche

Вероятно, также автомобили Porsche Boxster и Cayman вскоре появятся на рынке в полностью электрических версиях, но окончательное решение еще не принято. В любом случае они будут базироваться не на платформе PPE41. В Porsche планируют разработать другую платформу с собственной архитектурой.

Производство других моделей на основе новой платформы также рассматривается. Фокус платформы не ограничится исключительно B-сегментом и копированием актуальных моделей. Например, кроссовер в С-сегменте также имеет потенциал, однако такие решения еще в процессе принятия.

Электромобили Porsche в Украине

В планах компании Porsche AG до 2030 года предлагать транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания параллельно с переходом на полностью электрические модели.



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Первым электрическим автомобилем Porsche стал Taycan. Всего для украинского рынка в течение 2020 года будут доступны 73 автомобиля. Все электрокары уже проданы.

Цена Taycan

Стоимость Taycan 4S составляет от 2 931 225 гривен, Taycan Turbo – от 4 165 425 гривен, а Taycan Turbo S – от 5 054 775 гривен.

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