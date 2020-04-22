Портал Jooble запустил страницу с самыми актуальными профессиями во время карантина
Украинский агрегатор вакансий Jooble добавил новую страницу с предложениями самых актуальных профессий в период карантина. Проект запустили под названием "Руки".
Сейчас на странице Jooble размещено 5 000 предложений о работе.
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"Мы собираем актуальные вакансии, которые имеют спрос во время карантина. Рюкзак, отвертка, автомобильный руль или компьютер – любое дело предполагает свой инструмент, но всех объединяет одинаково большое значение для общества", – сказано на сайте.
Какие вакансии
Предложения по работе на сайте распределили в следующих категориях:
- Работа в доставке;
- Работа в супермаркете;
- Работа на складе.
У пользователей также есть возможность выбрать желаемую компанию и отфильтровать предложения.
При этом в компании отмечают, что это не вся работа, которая сейчас так нужна в Украине.
Безработица в Украине
Из-за карантинных ограничений в Украине резко возрастает количество безработных. Всего за месяц количество безработных выросло на 1 – 1,3 миллиона человек.
Сейчас в Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. При этом эксперты говорят, что фактическая цифра значительно больше. Сейчас уровень безработицы самый высокий за последние 15 лет.
Ситуация с бездельником в Украине / 24 канал
Работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.
В связи с этим Кабмин установил помощь по частичной безработице на период карантина – он составит две трети оклада, но не более чем минимальная зарплата.
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